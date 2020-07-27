ТПП: реализация программ льготного кредитования должна идти через бизнес-сообщества

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Эффективность работы программ льготного кредитования бизнеса в России можно повысить за счет передачи в ведение муниципалитетов и реализацию через деловые объединения предпринимателей. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС председатель совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

"К сожалению, программы льготного кредитования работают неэффективно - в основном, для тех, кто и без этих программ способен получить банковский кредит на приемлемых условиях. Причина в том, что все эти программы предполагают безрисковое кредитование, а потому применимы только для очень качественных клиентов. В результате лучшие малые предприятия становятся еще лучше, а те, кто реально нуждается в поддержке льготным кредитованием, проигрывают конкуренцию первым и становятся еще слабее", - отметил он.

Гамза предложил механизм, который может изменить ситуацию. "Необходимо все программы льготного кредитования передать в ведение муниципальных образований, а реализацию их осуществлять через региональные и муниципальные объединения предпринимателей, в том числе торгово-промышленные палаты", - считает он.

Программы льготного кредитования бизнеса вводятся банками. Также в феврале 2019 была запущена федеральная программа, по которой бизнесу доступны кредиты по ставке не выше 8,5% годовых на сумму от 500 тыс. до 500 млн рублей и на срок до трех лет на оборотные цели, а также от 500 тыс. до 2 млрд рублей на срок до 10 лет на инвестиционные цели. В 2019 году кредитование по этой программе Минэкономразвития должно было составить 1 трлн рублей, однако уполномоченные банки выдали субъектам малого и среднего предпринимательства льготные кредиты на общую сумму 750 млрд рублей.

Расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному кредитованию, является одной из задач действующего нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".