Более 360 пострадавших от пандемии представителей МСП в ЯНАО получили до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Свыше 360 представителей малого и среднего бизнеса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), пострадавших от ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, получили до 200 тыс. рублей от региональных властей в качестве компенсации расходов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в понедельник.

Данная финансовая помощь вошла в первый пакет региональных мер поддержки для предпринимателей Ямала, которые наиболее остро ощутили последствия пандемии. Компенсация предоставляется в виде разового платежа на безвозмездной и безвозвратной основе, в сумме до 200 000 рублей.

"Компенсация расходов в сумме до 200 тыс. рублей на Ямале выплачивается представителям социального бизнеса и сферы общественного питания, которые пострадали из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. На сегодняшний день компенсации получили 153 субъекта малого и среднего бизнеса, которые работают в социальных отраслях, и 212 предприятий общепита", - сообщили в пресс-службе, не уточнив общую сумму компенсаций.

Воспользоваться данной мерой поддержки могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие свою деятельность в области образования, здравоохранения, социальных услуг, культуры, спорта и досуга.

По данным оперативного штаба ЯНАО, всего в регионе зафиксировано 10 537 случая заражения коронавирусом. За все время 6 248 человек выздоровело, 73 умерло.