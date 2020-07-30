В Башкирии перевыполнили квоту по участию малого бизнеса в госзакупках в 2019 году

УФА, 30 июля. /ТАСС/. Региональная квота по участию малого бизнеса в госзакупках в 2019 году в Башкирии перевыполнена в два раза. Представители этого сегмента экономики получили более 30% госзаказа, им было выплачено более 30 млрд рублей, сообщил ТАСС председатель Госкомитета республики по конкурентной политике Денис Булатов.

"В прошлом году мы квоту перевыполнили в два раза, сейчас эта квота скорее всего будет увеличена, вопрос обсуждается в правительстве РФ. В принципе даже с увеличением мы ее выдерживаем. По квоте малый бизнес должен получать не менее 15% от всего объема госзакупок, в 2019 году он получил 31%", - сказал Булатов.

Всего в 2019 году в республике контракты по госзаказу составили порядка 90 млрд рублей, треть из этой суммы получил малый бизнес, пояснил собеседник агентства. При этом один госконтракт для малого бизнеса не должен превышать 20 млн рублей.

Пандемия существенно не повлияла на исполнение государственного заказа. "Участие бизнеса в госзакупках не изменилось, все проходит в электронном виде. В основном пандемия коснулась отдельных контрактов, которые попали под ограничение в период обязательной самоизоляции, из-за чего пришлось корректировать сроки. Отдельные закупки были отложены", - добавил Булатов.

По данным управления ФНС по Башкирии, в регионе более 120 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, является одним из направлений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Один из его показателей - увеличение доли закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП до 18 % к 2020 году.