"Известия": правительство планирует снизить размер эквайринговой комиссии для МСП

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, ЦБ и Минфину проработать вопрос по снижению комиссии, которую кредитные организации берут за прием безналичных платежей, для малых и средних компаний в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

По данным издания, правительство планирует зафиксировать эквайринговую комиссию для предпринимателей в размере не более 1% от суммы сделки. Сейчас комиссия обходится им в размере от 1,7% до 4%, уточняют "Известия". Предполагается, что новые правила для услуги заработают с 30 сентября.

Как подчеркнул источник газеты, в ближайшее время правительство и ЦБ проведут ряд совещаний для уточнения механики нововведения и срока его действия.

Ранее Банк России отменил ограничения на размер эквайринговых комиссий. Это ограничение было введено на время пандемии и распространения коронавируса в качестве антикризисной меры и касалось онлайн-торговли и оплаты медицинских услуг.