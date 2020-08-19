Самарская компания намерена сократить дефицит молока в регионе с поддержкой Корпорации МСП

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Самарское агропредприятие "Нива" инвестировало 200 млн рублей в расширение производственных мощностей при поддержке Корпорации МСП. Одной из задач является сокращение дефицита молочной продукции в регионе, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе корпорации.

"МСП Банк (дочерняя структура корпорации) предоставил агропредприятию "Нива" из Самарской области финансирование на сумму 200 млн рублей на строительство коровника на 400 голов крупного рогатого скота с доильно-молочным блоком на территории действующей молочно-товарной фермы. Средства предоставлены на семь лет по ставке 8% годовых, кредит предоставлен под гарантию Корпорации МСП на сумму 100 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Финансовая поддержка уже позволила компании приобрести крупный рогатый скот, технику, оборудование, провести строительно-монтажные работы.

"В настоящее время наше хозяйство активно наращивает производственные мощности для решения проблем дефицита молочной продукции в Самарской области. Сегодня область находится на 3 месте по дефициту молока по стране. По итогам завершения инвестиционного проекта планируется увеличение объема выпуска молока до 9 тыс. тонн в год и реализации мяса крупного рогатого скота до 218 тонн в год. С вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей будут открыты дополнительные рабочие места", - отметила директор предприятия "Нива" Инна Ускова, слова которой приводит пресс-служба.

"Нива" - правопреемник колхоза "Россия" Ставропольского района, история которого с момента создания насчитывает 90 лет. Агропредприятие специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного направления, а также производстве продукции растениеводства. Общее поголовье молочного стада составляет около 1,6 тысячи голов. В планах компании - строительство трех молочных ферм на 3,6 тыс. фуражных коров с законченным циклом выращивания нетелей (общее поголовье - 7 500 голов крупного рогатого скота), а также цеха по переработке молока. Проект признан стратегическим и включен в стратегию развития Самарской области до 2030 года.