Малый бизнес в Москве получил более 38 млрд рублей по новой кредитной программе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве получили в общей сложности более 38 млрд рублей по новой кредитной программе столичного правительства, запущенной в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Весной в городе была запущена программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, по которой из городского бюджета банкам субсидируют до 8% ставки по новым кредитам и до 6% по уже действующим. Участниками программы являются 11 крупнейших банков.

"К этому моменту МСП Москвы получили льготные кредиты по городской программе на сумму более 38 млрд рублей. Еще более 49 млрд рублей займов уже одобрены и поступят компаниям на счета в ближайшее время", - сказал Фурсин.

По его словам, чаще всего участниками программы со стороны бизнеса становятся представители сферы оптовой торговли, строительства, транспорта, аренды.

Фурсин также сообщил, что власти Москвы с начала 2020 года одобрили свыше 770 заявок субъектов МСП на получение субсидий на общую сумму 1,2 млрд рублей. "С начала 2020 года объем выданных и одобренных заявок на получение субсидий в разы превысил объем выдачи предыдущих лет. На сегодняшний день поступило более 4,2 тыс. заявок, уже одобрено 774 заявки на общую сумму 1,2 млрд рублей", - сказал он.

По словам Фурина, по итогам 2019 года было выдано 310 субсидий на общую сумму 235 млн рублей.

Департамент предоставляет 14 видов субсидий и грантов, которые охватывают 681 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты для гостиничного бизнеса, франчайзинга и социальных предприятий.