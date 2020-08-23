Ульяновская область и Промсвязьбанк организуют курсы малого бизнеса для жен офицеров

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области и Промсвязьбанк подписали соглашение о совместной реализации образовательной программы "Курс малого бизнеса" для жен офицеров Вооруженных Сил РФ. Банк разработал данную программу совместно с Высшей школой экономики для офицеров, увольняющихся со службы и членов их семей, сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба кредитной организации.

"ПСБ, имеющий многолетний опыт работы с малым бизнесом, предложил Ульяновску, где широко распространено женское предпринимательство, программу развития делового потенциала и профессиональной самореализации супруг офицеров. Уверен, что совместными усилиями с администрацией Ульяновской области мы окажем им образовательную поддержку, что в результате поспособствует развитию предпринимательства в регионе", - отметил председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.

Курс, включенный в число национальных проектов, позволяет получить практические знания, навыки и компетенции, необходимые для запуска и развития своего дела. Соглашение о сотрудничестве также предусматривает развитие банковской инфраструктуры в регионе, широкое внедрение современных банковских технологий и повышение доступности финансовых услуг для жителей и компаний области.

"В Ульяновской области более 13 тысяч женщин-предпринимателей и мы прилагаем все усилия для того, чтобы их число постоянно росло. Благодаря подписанному соглашению Промсвязьбанк станет нашим финансовым и методическим партнером в реализации образовательной программы по обучению жен офицеров Вооруженных Сил РФ основам предпринимательства. Это еще один хороший инструмент по развитию женского бизнеса в Ульяновской области. Кроме того, эта программа - хорошее подспорье для выполнения задач национального проекта по поддержке предпринимательства", - сказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.