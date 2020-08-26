"Да будет свет!". Как компания из Смоленска стала поставлять лампы в страну сыра и часов

Сооснователь смоленской компании по производству источников света Bellight Андрей Боровик рассказал ТАСС о том, как основать свое производство после работы с Китаем, какие лампочки сегодня в тренде и какие последствия пандемия принесла его бизнесу. Искра рождает пламя Андрей Боровик родился и вырос в Смоленске. К своему родному городу, по его словам, "очень привязан" – все этапы взрослого трудового пути вплоть до решения стать предпринимателем прошли здесь же. Но по его же собственному признанию, в бизнес все-таки пришел "не благодаря, а вопреки". "Восемь лет назад мы вместе с двумя партнерами по нынешнему бизнесу работали на ламповом заводе "Искра". Когда-то в прошлом это был самый крупный завод по производству ламп накаливания на территории Советского Союза. В свое время мы открывали представительство завода в Смоленске, занимаясь дистрибуцией продукции в РФ и странах СНГ. Потом собственники завода условия работы сильно поменяли, и мы поняли, что нам теперь невыгодно работать наемными сотрудниками. Встал вопрос, что делать. И, конечно же, имея более чем 15-летний опыт работы в этой сфере, решили заняться аналогичной деятельностью, но уже в другом статусе", - вспоминает Андрей. Так, в 2012 году трое основателей зарегистрировали компанию и переехали "в крохотный офис на двадцати квадратах". Вложения в запуск бизнеса составили порядка 1 млн рублей, а само предприятие изначально занималось дистрибуцией – под эти нужды предприниматели арендовали большой склад в 500 кв. метров. "Первые два года мы платили себе минимальную зарплату, я получал что-то в районе 20 тыс. рублей, по сути, в несколько раз меньше, чем в найме. Было тяжело, но понятно, что такие условия – это обязательная плата за первые шаги в бизнесе. Но нам, к слову, было проще выйти на сбыт. Первая база клиентов набралась из людей, которые знали нас, как профессионалов, по работе с "Искрой". Сначала мы начали поставлять продукцию Брестского электролампового завода", - поясняет предприниматель. "Лампочка Ильича" не в тренде Помимо маленькой зарплаты, самым сложным испытанием в психологическом плане для Андрея стала боязнь - "не вытянуть бизнес финансово". Так, до запуска собственного производства компания допустила несколько дорогостоящих ошибок, которые могли привести "к полному сворачиванию деятельности".

"Мы почти сразу поняли, что ассортиментный ряд отечественных заводов, состоящий в основном из традиционных ламп накаливания или так называемой "Лампочки Ильича" – это очень небольшой кусок рынка. А в тренде светодиодные лампы, большая часть которых поставляется из Китая. Не стали исключением и мы – стали работать с китайцами, благо тогда, в 2012 году, они сами были очень заинтересованы в российском рынке. Поэтому договориться получилось относительно быстро – за полгода. Но большая часть уже оплаченной продукции стала приходить бракованной, что привело к непростым разговорам с нашими клиентами. Была даже вероятность полной потери контрактов. В итоге мы понесли большие убытки, надо было вернуть бракованный товар обратно и заменить его на нормальный", - отмечает Андрей. Выводы предприниматели сделали – следующие партии товара в Гуанчжоу до отправки проверялись их представителем на месте, а оплату производилась только постфактум, на что китайские коллеги "скрипя сердце" все-таки согласились. Но в дальнейшем это натолкнуло предпринимателей на мысли о собственном производстве, и позволило бизнесу уже "прочно закрепиться" в сегменте промышленного и уличного освещения, оставив дистрибуцию партнерам. Совокупный объем вложенных средств в бизнес составил порядка 30 млн рублей. Помимо Смоленска, представительства компании предприниматели открыли в Екатеринбурге, Самаре, Ростове и в таких странах как как Беларусь, Польша и Литва. Работа с большим бизнесом "В 2013 году мы стали работать с крупным бизнесом – компанией Леруа Мерлен (Leroy Merlin — французская компания, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров – прим. ТАСС). Начали с простеньких поставок – тех же бытовых ламп накаливания. Как молодая компания, мы дали очень низкие цены, но вкупе с хорошим сервисом на уровне больших компаний. Думаю, это и подкупило заказчика. Нам предложили поставлять уже светодиодные лампы, и мы вышли на хороший объем", - говорит предприниматель. При этом Андрей признается, что в большей части тендеров и закупок компания не участвует, отдавая в этом вопросе "пальму первенства" своим дистрибьюторам. Если их партнеры не участвуют - тогда компания заявляется сама. Но их главная цель – развиваться именно как российский производитель, которого будут знать далеко за пределами России. Лампочки в Швейцарии, а производство в Смоленске Андрей признается, что в каждом своем отпуске обращает внимание на лампы и освещение в гостиницах. Так, по его словам, он наблюдает новые тренды, а где-то просто анализирует "насколько внимательно к вопросам освещения относится руководство отеля". "Вот, например, совершенно не ожидал, что наши лампы будут в отелях Швейцарии. Было очень приятно осознавать, что нам доверяют не только на родине, но и в стране, где все работает, как часы. Для нас это уровень", - делится достижением предприниматель. Компания присматривается к рынкам Африки. По словам предпринимателя, такие страны, как Алжир и Марокко, заинтересованы в лампах для освещения улиц и небольших промышленных помещений. "Пока мы нашли там несколько клиентов, которым осуществили несколько пробных поставок. Рынок для нас интересный еще и в том плане, что там нет пошлин на российский товар. Еще с Ираном сделали пробную сделку, возможно в дальнейшем будет плотно работать", - говорит Андрей.