Как смоленские предприниматели стали поставлять свои лампочки за рубеж

Смоленский предприниматель Андрей Боровик работает в сфере промышленного освещения уже несколько десятков лет – сначала в найме, а с 2012 года уже в статусе сооснователя. Свой бизнес он вместе с еще двумя партнерами начал с дистрибьюторских поставок традиционных ламп накаливания или так называемой "Лампочки Ильича". Но предприниматели быстро заметили тренд на промышленное освещение. Это привело к тому, что компания начала осваивать собственное производство и впоследствии оставила дистрибуцию. Помимо Смоленска, было решено открыть представительства в Екатеринбурге, Самаре, Ростове и в таких странах как Беларусь, Польша и Литва. Также предприниматели начали работать с такой крупной компанией, как Леруа Мерлен (Leroy Merlin — французская компания, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров – прим. ТАСС), давшей им шанс за счет низких цен на поставку бытовых ламп. Но в дальнейшем предприятие смогло перейти уже на более серьезные поставки светодиодных ламп. Сегодня Андрей встречает свои лампочки повсюду, начиная от российских гостиниц и заканчивая зарубежными. В планах покорение рынков Африки, Алжира и Марокко. Пандемия тоже не обошла стороной компанию, но по словам предпринимателя, "им повезло" – заказов не было, а дистрибьюторы продавали то, что хранилось на складах. Компания из-за ограничений, наложенных властями города, полностью не работала 2 недели. Но потом предприятие вошло в список компаний, которым работать разрешили. Сразу после разрешения был составлен новый график для обеспечения безопасности сотрудников. Сегодня Андрей надеется, что несмотря на понесенные убытки в размере 12 млн рублей, вместе с командой губернатора Смоленской области удастся осуществить проект по строительству производственного комплекса на 3 тыс. рабочих мест.