Кондратьев: меры поддержки МСП в пандемию позволили сохранить рабочие места на Кубани

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Федеральные и региональные меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) во время пандемии коронавируса позволили сохранить рабочие места в Краснодарском крае. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе встречи министра экономического развития РФ Максима Решетникова с бизнес-сообществом края.

"На сегодняшний день мы сохранили число работающих по МСП. Значит то, что и федеральные меры, которые были приняты на уровне правительства в рамках поручения президента и на краевом уровне, были действенными и они сыграли очень решающую роль", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что предприятия в крае остались устойчивыми. В настоящее время 754 тыс. субъектов МСП продолжают свою работу. "Одна тысяча субъектов МСП отчасти пострадали от пандемии. Мы делаем все, чтобы они сохранились и не перестали работать" - сказал губернатор, заметив, что в начале пандемии прогнозировалось, что около 30% участников малого и среднего предпринимательства не смогут справиться с кризисом.

Кондратьев добавил, что представителям бизнеса были предоставлены отсрочки по обязательным платежам на общую сумму около 10 млрд рублей. Кроме того, около 5 млрд рублей были выданы в качестве льгот.

Региональные меры поддержки

Ранее сообщалось, что субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Краснодарского края, смогут получить компенсацию до 100 тыс. рублей на расширение рынков сбыта через интернет-площадки. Кроме того, власти планируют продлить на весь 2020 год снижение в два раза ставки налога по упрощенной системе налогообложения и ЕНВД (единый налог на вмененный доход), пролонгировать краевые льготные займы.

Всего на поддержку жителей и бизнеса в Краснодарском крае в период пандемии власти направили около 18,5 млрд рублей. В эту сумму включены отсрочки платежей, средства на поддержку бизнеса, материальная помощь многодетным, малоимущим, а также семьям с детьми, в которых один из родителей потерял работу.