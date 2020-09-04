Как создать новый бренд шаурмы и выйти из кризиса "с плюсом"

Предприниматель из Рязани Анастасия Филиппова с 2011 по 2018 годы работала по франшизе популярного международного бренда ресторанов быстрого питания, которые специализируются на приготовлении сэндвичей. Набравшись опыта, она решила создать свое дело, также связав его со сферой общественного питания. Она остановила свой выбор на шаурме, выяснив, что компании-лидеры на данном рынке занимают менее 2% рынка. В конце 2018 года в одном из городских торговых центров открылся ее первый ресторан под вывеской "Шаурмания". Помимо классической рецептуры, предприниматель разработала блюда с добавлением брусники, кусочков ананаса или сладкого перца чили. Другая фишка - эксперименты с цветами лаваша, потому что салатовая или черная лепешка, по мнению клиентов, "классно смотрится в Instagram".

Вложения в проект окупились в первый же месяц, а затем компания начала приносить стабильную прибыль. В ноябре 2019 года предприниматель расширила сеть - появился второй ресторан в спальном районе Рязани. Средний чек в заведениях колебался от 210 до 240 рублей, а число ежедневных покупателей достигало 140 человек.

Во время пандемии коронавируса ресторан в торговом центре не работал, а второй организовал доставку, которой прежде не было, и продавал продукт через окошко, соблюдая нормы безопасности. Были заключены договоры с агрегаторами доставки питания, также в компании начали принимать заказы через социальные сети и по телефону. Сохранить штат из семи человек помогли в том числе меры государственной поддержки, в частности, кредит под 0% на сохранение зарплат сотрудников в МСП Банке (дочерняя структура Корпорации МСП). Все это позволило в апреле выйти на небольшую прибыль - 4 тысячи рублей, а в мае и июне заработать "чистыми" 100 и 150 тысяч рублей соответственно.

Предприниматель рассчитывает до конца 2021 года открыть еще пять собственных ресторанов шаурмы. Кроме того, в планах - начать продавать франшизу, доведя число заведений "Шаурмания" в России до 600 в ближайшие три года.

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