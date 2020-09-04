Стагнация наблюдается в секторе МСП во втором квартале 2020 года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Стагнация наблюдается в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) в России по итогам второго квартала 2020 года. Об этом говорится в пилотной версии индекса роста МСП, который представил на Столыпин-форуме в пятницу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Индекс впервые составлен аппаратом российского бизнес-омбудсмена, Институтом экономики роста им. Столыпина и основан на данных банковской статистики Сбербанка. Данные охватывают около 49% всех субъектов малого и среднего бизнеса и занятых у них работников. Значения индекса варьируются от минус 50 до плюс 50, где наименьшее значение свидетельствует о состоянии кризиса в секторе МСП, а наибольшее значение указывает на взрывной рост сектора.

"По итогам второго квартала значение индекса роста МСП - минус 3,46 пункта, что свидетельствует о стагнации", - сказал Титов, презентуя индекс.

По его словам, наиболее сильно пострадал сегмент малых предприятий (значение индекса - минус 4,14 пункта к первому кварталу 2020 года) и средних предприятий (минус 2,23 пункта), при этом значение индекса для сегмента микропредприятий более оптимистично - минус 0,85 пункта.

По итогам второго квартала наиболее сильное ухудшение состояния сектора МСП наблюдается у библиотек и музеев, предприятий, занимающихся организацией и проведением азартных игр, туристических агентств и ресторанов. Улучшилось состояние МСП в сфере добычи металлических руд, ветеринарных клиник и финансовых организаций, говорится в данных индекса.

Индекс считается отдельно для четырех групп регионов, разделенных по количеству субъектов МСП, и поквартальная динамика значений за последний год указывает, что "более всего пострадал сектор МСП в регионах с численностью малого и среднего бизнеса до 40 тыс. субъектов, а это 38 регионов РФ". Сектор МСП показал более позитивную динамику в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, добавляется в индексе.

О форуме

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира.

Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.