Для счастья нужно вкалывать. Правила жизни контратенора Якуба Орлинского

Обладатель одного из самых редких мужских голосов, польский контратенор Якуб Орлинский прибыл с гастролями в Россию. К 30 годам в багаже певца — две престижные премии в области классической музыки OPUS Klassik, номинация на Grammy, победа альбома с оркестром Il Pomo d’Oro на премии The International Opera Awards — 2021. Он поделился своими размышлениями о роли искусства в жизни, целительной силе музыки и правиле гармонии

О службе музыке Я не умею не петь и люблю заниматься, репетировать — это меня наполняет и удовлетворяет. Пою, конечно, для себя, но и для других. Проникновенно то чувство, которое появляется, когда мне удается голосом и моей интерпретацией затронуть другого человека. Но при этом, когда я исполняю песню о любви, я не требую от зрителя, чтобы он знал слова, понимал смысл и ощущал то, что ощущаю я. Важно, чтобы он просто что-то почувствовал, пусть по-своему, — если мое пение пробуждает в нем эмоции, я счастлив.

Музыка — это универсальный язык

Весь звуковой поток говорит сам за себя вне зависимости от континента. Люди иногда не отдают себе отчет в том, что мелодия может лечить, восстанавливать людские сердца. Я верю в то, что всего лишь один концерт способен изменить жизнь. Это доказывают те сотни писем, которые я получаю от людей из разных стран. Чувство, что ты кому-то помог, очень укрепляет. О переменах в опере Думаю, в современной опере имеется большой потенциал для изменений. Трансформации происходят уже на наших глазах — достаточно посмотреть на молодое поколение исполнителей, дирижеров, режиссеров. Все они требуют чего-то нового, отличающегося от того, что было даже 10–20 лет назад. Но это не значит, что места для консервативной оперы нет. Я, например, исполняю очень много барочных опер, правда, еще ни разу не делал этого в соответствующем эпохе костюме и с присущей стилю режиссурой. Все делалось по принципу модернистского, современного подхода.

' YouTube / Warner Classics'

Сейчас режиссеры ищут связи с современным миром, с актуальными проблемами, включая политику, экономику и экологию. Интересно наблюдать, как люди культуры стараются вложить в творчество сложные темы, которые сейчас особенно занимают человечество. Хотя такое стремление наблюдается не так часто. В большей мере новые проекты ориентированы на отвлечение зрителя от его повседневности. Речь не только о развлечении и смехе, а о попытках пробудить настоящие человеческие эмоции. О молодежи Самая большая проблема с культурой в целом, включая театр, музеи, заключается в том, что молодежь даже не дает им шанса. Она словно следует за стереотипным мнением, что это классика в классике, что-то монументальное, консервативное, для элиты и точно не для них. Однако прогресс все-таки есть, и во многих странах этот стереотип предчувствует свой крах. Так, большая часть публики во Франции, Испании, Германии, по моим ощущениям, это люди в возрасте 30–40 лет. И, к слову сказать, это совсем другой зритель.

На мой взгляд, главное в работе с молодежью — это то, чтобы у них была возможность проверить, нравится им это или нет, а уже потом пусть сами оценивают, выносят вердикт — хотят ли они в этом участвовать дальше, идти на новую оперу или нет

Я же стараюсь помочь им на какое-то время сбежать от скоростей современного мира, показать, что по-настоящему ценно. О службе Несложно заметить, что в сегодняшнем мире мало кто выпускает телефон из рук — постоянно звонят, печатают, решают дела, не имея ни минуты на передышку. А на концерте в течение полутора-двух часов зритель переносится в другой мир. Современные люди очень в этом нуждаются — в передышке, моментах без интернета, низких скоростях. Это сила самой музыки, а я чувствую себя ее слугой — как исполнитель, который предлагает людям чувства вместо равнодушия. При этом я иду по пути своего поколения, использую инструменты, которые предлагает мне современные технологии. Веду Instagram, Facebook, YouTube — и вижу в этом возможность помочь людям, которые на ежедневной основе не имеют доступа к высокой культуре. О вдохновении Я черпаю вдохновение из разных вещей. Например, недавно я посетил соревнования по брейк-дансу. В наблюдениях за людьми, кружащимися практически в трюковых номерах, ко мне пришло столько идей, передалось столько энергии, что этот заряд я чувствовал и на следующий день в своей работе. Такой же эффект мне может дать и концерт, и прослушивание дома на диване какого-то диска, разглядывание листьев и цветов.

' YouTube / Warner Classics'

Но чаще всего новые идеи приходят ко мне в путешествиях и поездках — когда я передвигаюсь на самолетах или поездах. Я просто включаю легкую музыку и смотрю в окно, а тем временем креативные мысли приходят сами собой. Главное, в такие моменты всегда держать под рукой блокнот. О трудностях Самое сложное в моей профессии — это давление среды, требования со стороны организаторов, необходимость делать множество вещей самому. К сожалению, в работе музыкального фрилансера без этого нельзя. Недостаточно только хорошо петь, нужно постоянно сидеть у компьютера, писать какие-то письма. Регулярно приходится работать до поздней ночи. Поэтому очень важно выработать систему. И могу сказать, что я умею справляться со сложными моментами, потому что точно знаю, в чем нуждаюсь здесь и сейчас, что я могу себе позволить, а что нет.

В этой профессии, а особенно в качестве свободного артиста, необходимо быть открытым, отзывчивым на новые идеи и предложения, но должны быть и границы

У меня, например, есть правило — никаких интервью и фотосессий в день выступления. Мне нужно спокойствие, возможность без помех распеться, поесть — нужен день без дополнительных обязанностей. Если мне захочется весь день провести в постели, то я буду лежать; если захочется гулять, то это и сделаю. Такая свобода просто необходима, ведь в этот день самое важное — концерт. О целях На данный момент у меня нет какой-то конкретной цели в творчестве. Я уже прошел этап, когда нужно было отвечать своим и чьим-то ожиданиям. Проекты есть, но не о всех могу говорить. В моем календаре столько планов, о которых я даже не мог мечтать. При чем они касаются не только классической музыки, но и культуры в целом.

' YouTube / Warner Classics'

Единственная цель, которую я бы хотел отметить, — это благотворительность. Уже несколько лет хотя бы раз в год я провожу благотворительные концерты — в прошлом году состоялся в Варшаве. Вырученные средства были направлены на поддержку фонда для детей с онкологией. Здесь я действительно хочу развиваться, чтобы это направление моей деятельности крепло и росло. О советах Один профессор как-то перед экзаменом сказал мне, что "нужно перестать нервничать и начать черпать радость из своих занятий". Если испытываешь стресс перед какой-то работой или выступлением, нужно позволить себе плыть по течению. А в пении, как и в танцах, большую роль играет мышечная память.

Когда кто-то напряжен, это сразу ощущается