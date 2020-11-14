{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кировская область до конца года проведет видеоконференции с торгпредствами трех стран

Как сообщил председатель правительства региона Александр Чурин, в мае - октябре в подобных видеоконференциях приняли участие 27 областных компаний

КИРОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют до конца года провести видеоконференции с торговыми представительствами России в Германии, Казахстане и ОАЭ, сообщил в субботу ТАСС председатель правительства региона Александр Чурин.

"Особую актуальность для продвижения экспортного потенциала области приобрели онлайн-мероприятия с торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах. В мае - октябре 2020 года организованы совещания в формате видеоконференции с торговыми представителями России в Турции, Узбекистане, Вьетнаме, Иране, в которых приняли участие 27 компаний Кировской области. Планируется проведение в ноябре аналогичных мероприятий с торговыми представительствами России в Германии, Казахстане и ОАЭ", - сказал Чурин.

По его словам, участники совещаний обсуждают вопросы ведения внешнеэкономической деятельности в условиях пандемии, узнают о мерах господдержки при экспорте. Также ежегодно предприятия Кировской области участвуют в международных выставках и бизнес-миссиях. В этом году представители области стали участниками международной выставки "Агрофарма" и VI Международного военно-технического форума "Армия 2020".

Всего, по данным Чурина, в первом полугодии 2020 года торговыми партнерами предприятий области стали 107 стран.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКировская область
Детские продуктовые карты начнут действовать в Ульяновской области с 1 декабря
На реализацию этой меры поддержки из бюджета региона направят 158 млн рублей
Читать полностью