Кировская область до конца года проведет видеоконференции с торгпредствами трех стран

КИРОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют до конца года провести видеоконференции с торговыми представительствами России в Германии, Казахстане и ОАЭ, сообщил в субботу ТАСС председатель правительства региона Александр Чурин.

"Особую актуальность для продвижения экспортного потенциала области приобрели онлайн-мероприятия с торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах. В мае - октябре 2020 года организованы совещания в формате видеоконференции с торговыми представителями России в Турции, Узбекистане, Вьетнаме, Иране, в которых приняли участие 27 компаний Кировской области. Планируется проведение в ноябре аналогичных мероприятий с торговыми представительствами России в Германии, Казахстане и ОАЭ", - сказал Чурин.

По его словам, участники совещаний обсуждают вопросы ведения внешнеэкономической деятельности в условиях пандемии, узнают о мерах господдержки при экспорте. Также ежегодно предприятия Кировской области участвуют в международных выставках и бизнес-миссиях. В этом году представители области стали участниками международной выставки "Агрофарма" и VI Международного военно-технического форума "Армия 2020".

Всего, по данным Чурина, в первом полугодии 2020 года торговыми партнерами предприятий области стали 107 стран.