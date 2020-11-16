Портал нацпроектов проведет онлайн-эфир с замглавы Российского экологического оператора

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, совместно с АНО "Национальные приоритеты" проведет онлайн-эфир с заместителем генерального директора "Российского экологического оператора" (госкомпании по созданию отрасли по обращению с бытовыми отходами) Алексеем Макрушиным.

Темами эфира, который начнется в 10:00 мск, станут мусорная реформа, правила раздельного сбора отходов и то, как нацпроект "Экология" помогает создавать новую отрасль обращения с отходами.

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Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в январе 2019 года и является одной из важнейших в национальном проекте "Экология". Она призвана решить проблему незаконных свалок и ввести раздельный сбор мусора. Принятые в 2020 году новые национальные цели задают еще более высокую планку к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и в два раза снизить их объем захоронения на полигонах.