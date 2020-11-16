В Якутии подключат к интернету более 510 соцучреждений в 2021 году

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Доступ к интернету по национальному проекту "Цифровая экономика" обеспечат в более 510 социально значимых учреждениях в 2021 году, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии.

"Достигнуто дополнительное соглашение о подключении к интернету еще 13 фельдшерско-акушерских пунктов. На следующий год адресный план проекта уже утвержден, всего к интернету в 2021 году будет подключено 512 социально значимых учреждений", - сказали в пресс-службе.

В Якутии второй год по национальному проекту "Цифровая экономика РФ" продолжается подключение к интернету социально значимых учреждений - школ и ссузов, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей, а также муниципальных учреждений и органов Росгвардии. "В течение 2020 года доступ к интернету модернизирован в 151 образовательном учреждении, 112 администрациях муниципалитетов, 74 фельдшерско-акушерских пунктах, восьми пожарных частях, подключено шесть органов Росгвардии", - добавили в ведомстве.

В регионе всего по региональному проекту "Информационная инфраструктура" в течение 2019-2021 годов подключат свыше 1,2 тыс. социально значимых объектов, дополнительно построят около 2 тыс. км оптоволоконных линий связи.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" реализуется по инициативе президента страны Владимира Путина. Нацпроект разработан на период до 2024 года, в него включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность".