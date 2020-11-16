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Во Владимире создадут единую базу данных про одаренных детей для продвижения юных талантов

Туда внесут около 100 воспитанников музыкальных и художественных школ

ВЛАДИМИР, 16 ноября. /ТАСС/. Единую базу данных об одаренных детях, которая объединит сведения о юных талантах, сформируют во Владимирской области в 2021 году. Об этом ТАСС сообщила директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова.

Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства является одной из задач федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

"Мы сейчас планируем работать над созданием банка одаренных детей, это некий центр поддержки одаренных детей. Смысл в том, чтобы мы адресно вели каждого талантливого ребенка, видели, в каких конкурсах он участвует, в какой поддержке нуждается. Думаю, что в течение первого полугодия следующего года мы это сформулируем и закрепим за детьми кураторов как из числа деятелей культуры федерального уровня, так и из числа лучших мастеров из Владимирской области. Сегодня у некоторых наших детей уже есть известные федеральные наставники - это виолончелист Борис Андрианов, пианист Михаил Лидский, специалисты Фонда "Новые имена", с которым мы давно работаем на системной основе", - сказала она.

Как отметила Бирюкова, помимо введения института кураторов для талантливых детей, обсуждается создание попечительского совета для помощи в продвижении одаренных владимирцев. Как ожидается, в базу будут внесены около 100 воспитанников музыкальных и художественных школ.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

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