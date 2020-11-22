В Чечне сохранят темпы благоустройства дворов и общественных территорий в 2021 году

ГРОЗНЫЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни в 2021 году намерены благоустроить 26 дворовых территорий и более 40 общественных территорий, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона. В текущем году в регионе благоустроили 43 общественных пространства.

"В следующем году на средства федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Чеченской Республике планируют благоустроить 26 дворовых территорий. При активном участии жителей сформирован перечень придомовых пространств, которые будут благоустроены в 2021 году. Также будет благоустроена 41 общественная территория", - отметили в пресс-службе, добавив, что на эти цели направят 373 млн рублей.

По данным министерства, во дворах восстановят асфальтовое покрытие, освещение, установят скамейки, урны, а также оборудуют парковочные карманы. "В 2020 году мероприятия по благоустройству дворовых пространств прошли в четырех муниципалитетах республики. А по желанию населения на обновленных придомовых территориях появились спортивные и детские площадки", - добавили в пресс-службе.

Как сообщала ТАСС ранее начальник отдела приоритетных проектов министерства строительства и ЖКХ республики Фатима Шамсудинова, в текущем году в Чечне благоустроили 43 общественные территории по всей республике. Среди них были проекты, разработанные при участии студентов.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.