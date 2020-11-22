Первые семь автоклубов поступят в Карелию в декабре

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 ноября. /ТАСС/. Первая партия из семи автоклубов поступит в районы Карелии в декабре. Автомобили, оборудованные техникой для проведения фестивалей и концертов, закуплены по национальному проекту "Культура", сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Сейчас в Ленобласти завершается сборка семи передвижных домов культуры для поселков Карелии. В декабре, после установки оборудования, они отправятся в наши районы. Приобрести автоклубы удалось благодаря нацпроекту "Культура". Их получат районные учреждения", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в правительстве региона, Карелия впервые получит автоклубы для работы в системе районных домов культуры.

Каждый автомобиль оборудован сценой-трансформером, спутниковой антенной, звуковой, компьютерной и мультимедийной техникой. Смонтировать мобильную сцену можно всего за 30 минут. Такие мобильные культурные центры поступят в Калевальский, Кемский, Прионежский, Пряжинский и Пудожский районы, а также в культурно-досуговый центр Найстенъярвского поселения и Поросозерский центр досуга в Суоярвском районе.

"Пандемия закончится и мобильные культурные центры приступят к работе в полном объеме. С их помощью жители смогут проводить концерты, фестивали и праздники в любое время года даже в самых отдаленных деревнях и поселках", - добавил глава Карелии.