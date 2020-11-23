Почти 30 км дороги Кстово - Дальнее Константиново отремонтировали в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Ремонт 28-километрового участка автодороги из Кстово в Дальнее Константиново, расположенного от деревни Новая Владимировка до примыкания к трассе Нижний Новгород - Саратов, завершен .Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это самый длинный участок, приведенный в Нижегородской области в текущем году в нормативное состояние в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это единственный подъезд к Дальнему Константинову и к ряду других населенных пунктов. Кроме того, ремонт участка позволил обеспечить комфортное и безопасное передвижение на автотранспорте жителям более 10 сел и деревень", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что в рамках ремонта на дороге укрепили обочины, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, нанесли разметку со светоотражающими элементами, отремонтировали четыре автобусные остановки, а также обновили дорожные знаки.

"Еще два участка этой дороги в 2020 году отремонтировали на территории Кстовского района Нижегородской области. Таким образом, из 53 км общей протяженности трассы благодаря нацпроекту мы полностью обновили и привели в нормативное состояние более 38 км", - добавил губернатор.

По данным пресс-службы губернатора Нижегородской области, на 2020 год в рамках нацпроекта запланирован капитальный ремонт 195 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 880 км, что на 116 км больше, чем было отремонтировано в 2019 году.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличить долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.