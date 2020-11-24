"Мегафону" на Чукотке дали дополнительные каналы связи для увеличения скорости интернета

ТАСС, 24 ноября. Российский оператор рынка спутниковой связи РТКОММ предоставил "Мегафону" на Чукотке дополнительные каналы связи для увеличения скорости передачи данных, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"РТКОММ предоставил в пользование ПАО "Мегафон" дополнительные спутниковые каналы с высокой пропускной способностью до 500 Мбит/с для реализации проекта "Доступный интернет" нацпроекта "Цифровая экономика". Проект обеспечивает решение важной стратегической задачи - повышения уровня доступности интернета для жителей полуострова", - уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что в 2020 году стоимость 1 ГБ трафика мобильной связи и стационарного доступа в интернет на Чукотке снизилась почти на 50%. Для этого правительство Чукотки заключило с Минкомсвязи России соглашение о софинансировании услуг операторов связи, предоставляющих доступ в интернет на территории региона. Окружное правительство выделяет субсидию из регионального бюджета, а также распределяет средства, поступившие из федерального бюджета, на аренду спутниковых каналов и предоставление доступа к интернету по сниженной стоимости четырем мобильным операторам, работающим на полуострове.

В настоящее время Чукотский автономный округ является единственным регионом России, не подключенным к высокоскоростному интернету по волоконно-оптической линии, поэтому жители округа пользуются спутниковым и мобильным интернетом.

При этом мобильным интернетом пользуются более половины абонентов Чукотки.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил реализовать проект "Доступный интернет" с целью дать россиянам бесплатный доступ к отечественным социально значимым информационным сервисам. Он входит в национальный проект "Цифровая экономика", который рассчитан на период с 2019 по 2024 годы.