Более 320 работников культуры из Хабаровского края пройдут обучение в федеральных вузах

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Работники культуры и искусства из Хабаровского края в 2021 году примут участие в программах повышения квалификации в федеральных вузах. Обучение в дистанционном формате пройдут 324 человека, сообщил ТАСС министр культуры региона Юрий Ермошкин.

"По проекту "Творческие люди" (входит в нацпроект "Культура") специалисты сферы культуры и искусства проходят обучение в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров, действующих на базе ведущих федеральных творческих высших учебных заведений. В 2021 году обучение пройдут 324 человека", - сказал Ермошкин.

Специалисты получат знания по организации обучения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, по бренд-менеджменту в учреждениях культуры и проектной деятельности в них, а также современным технологиям и практикам библиотек. По словам министра, отдельный блок программ связан с организацией массовых праздников и шоу, образовательными стратегиями при преподавании игры на разных инструментах, с государственной культурной политикой. Он уточнил, что курсы для специалистов проведут дистанционно.

В этом году по нацпроекту обучение уже прошли почти 300 работников культуры. Курсы действуют на базе Академии русского балета имени Вагановой, Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства, Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова, Московской государственной академии хореографии и других заведений. До 2024 года такой возможностью смогут воспользоваться свыше 1,6 тыс. человек.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".