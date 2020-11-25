Более 500 школьников Камчатки узнали о востребованных в регионе профессиях

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Более 500 учащихся средних школ Камчатского края приняли участие в профориентационном федеральном проекте "Билет в будущее", который реализуется в регионе в рамках нацпроекта "Образование". На семи площадках, созданных на базе ссузов полуострова, старшие наставники помогли школьникам познакомиться с профессиями, востребованным в регионе, рассказали ТАСС в краевом Минобре.

"На Камчатке в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Образование" завершены профориентационные мероприятия для школьников среднего и старшего звена. В проекте приняли участие более 500 школьников, и ребята не только проходили интерактивное тестирование, но и смогли погрузиться в профессии, востребованные в нашем регионе, а также получить советы от наставников. Этот проект помогает детям определиться с собственными интересами и склонностями, познакомиться с профессиями и выбрать свое направление", - рассказал собеседник агентства в профильном министерстве.

Отмечается, что на первом этапе проекта школьники проходили онлайн-диагностику, которая позволила определить свои интересы в мире профессий, а после ребята попробовали свои силы в разных профессиональных сферах под руководством опытных наставников на семи специально созданных площадках на базе ссузов полуострова. Также каждый участник проекта получил рекомендации по построению дальнейшей индивидуальной образовательной траектории.

Проект профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов "Билет в будущее" направлен на повышение степени осмысленности и мотивированности школьников в выборе профессии. Куратором проекта в Камчатском крае выступает региональный координационный центр "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

Нацпроект "Образование" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель нацпроекта - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.