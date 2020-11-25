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До конца года автопарк Госавтоинспекции Якутии пополнится 30 новыми машинами

Ведомство региона уже получило 37 машин Scoda Octavia по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Автопарк пополнится до конца года 30 новыми машинами по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили ТАСС в среду в управлении ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

"По федеральному проекту "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ГИБДД Якутии в этом году получила 37 машин Scoda Octavia. До конца года автопарк службы пополнится еще 30 автомашинами УАЗ "Патриот", - сказали в управлении.

В 2019 году ведомство получило благодаря нацпроекту 62 патрульных автомобиля УАЗ "Патриот". Как отметили в управлении, новые машины позволили укрепить материально-техническую базу многих районных подразделений, в том числе самых отдаленных - северных.

Транспортные средства снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, радиостанциями и видеорегистраторами, медицинским набором для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Также внедорожники УАЗ с повышенной проходимостью будут использоваться для работы в труднодоступных и отдаленных территориях.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.

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