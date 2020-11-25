В Хабаровском крае будут работать не менее пяти операторов по обращению с ТКО

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края рассчитывают, что как минимум пять региональных операторов займутся обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Об этом в среду журналистам сообщил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин.

"Как минимум пять [региональных операторов будут работать]. Потом, когда мы будем вводить полигоны (это Вяземский, Солнечный, Амурский районы), я думаю, там тоже регоператор появится", - сказал Тюрин.

С декабря к работе приступит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Хабаровске и районе имени Лазо. Выбранный оператор по Комсомольску-на-Амуре и поселениям Комсомольского района пока не начал работать из-за того, что не узаконен местный полигон. Проблему обещают устранить в 2021 году.

"Сейчас конкурс повторно объявляем по Хабаровскому району, он может состояться - компания изъявила желание. По Советской Гавани тоже конкурс может состояться. Часть Верхнебуреинского района, думаю, обеспечим", - сказал Тюрин. Свой полигон также построят в Ванинском районе.

Все проектируемые в настоящее время полигоны планируется запустить в работу в 2022 году, добавил Тюрин. По остальным территориям региона конкурсы на отбор операторских компаний пока проводиться не будут, так как там нет узаконенных свалок.

Хабаровский край в январе начал переход на новую систему обращения с ТКО. Власти региона воспользовались правом отсрочки из-за возникших противоречий в работе регионального оператора, договор с которым расторгли в 2018 году. В регионе возникли сложности в процессе выбора нового оператора: сообщалось о необходимости выбрать 19 региональных операторов, однако конкурсы по большинству из них не состоялись.

Обращение с отходами в отдаленных районах

В северных районах Хабаровского края мусор, возможно, будут сжигать. "Для северных небольших территорий мы сейчас рассматриваем возможность обезвреживания [отходов] на месте. Внимательно смотрим на технологические решения, которые принимаются в стране. По сути, это сжигание, чтобы [мусор] никуда не вести, плечо большое не делать", - сказал глава министерства, добавив, что тариф зависит от плеча перевозки, перевозка в затратах составляет 65%.

Тюрин отметил, что в северных районах сложно найти подходящие для установки мусоросжигательного оборудования земельные участки: это либо водоохранные зоны, либо лесные. Кроме того, при выборе технологического решения необходимо учитывать выбросы вредных веществ при сжигании.

О реформе

Новая система обращения с отходами начала действовать в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология", инициированном президентом РФ Владимиром Путиным.

Пока обращение с твердыми коммунальными отходами в Хабаровском крае идет по прежней схеме: мусор вывозится на существующие полигоны без участия региональных операторов, часть перерабатывается. По установленным для Хабаровского края показателям национального проекта "Экология" показатели 2019 года, а это 12% твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, и 7% таких отходов, направленных на утилизацию, в крае достигнуты. На этот год регион должен увеличить объемы обработки мусора до 33%, утилизации - до 17%.