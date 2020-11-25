В Севастополе в 2021 году полностью закроют потребность в яслях благодаря нацпроекту

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Дефицит мест в яслях для детей в возрасте от полутора до трех лет в Севастополе планируется полностью закрыть в 2021 году благодаря мерам, которые предпринимаются по национальному проекту "Демография", сообщили ТАСС в правительстве города.

"В рамках реализации регионального проекта предусмотрены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. В 2020 году процент охвата детей в возрасте от полутора до трех лет составил 85%, в 2021 году ожидается увеличение до 100%", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что достигнуть этой цели удастся благодаря созданию новых мест в уже существующих учреждениях, капитальному ремонту, а также строительству новых детсадов.

Отмечается, что в 2021 году запланирован ввод шести детских садов на 1,16 тыс. мест, в том числе для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет - 240 мест. Причем большинство из них создаются в спальных районах или пригородных поселках.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.