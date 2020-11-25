В Удмуртии работники 18 организаций прошли обучение на площадке "Фабрики процессов"

ИЖЕВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Удмуртии в 2020 году провели образовательные мероприятия для более чем 200 сотрудников из 18 организаций на площадке "Фабрики процессов". Об этом сообщила ТАСС в среду руководитель РЦК Ольга Григорьева.

"Фабрика процессов" была открыта в Удмуртии в конце 2019 года на базе Регионального центра компетенций. Обучение проходит в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

"На "Фабрике процессов" РЦК Удмуртии у нас проведено более 18 образовательных мероприятий в основном для участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Обучено на этой фабрике более 200 человек", - сказала Григорьева.

По ее словам, некоторые предприятия становятся постоянными участниками мероприятий, это, к примеру, компании "Новый дом", МУП "Ижевский городской электротранспорт", "Воткинская промышленная компания", "Техновек". "Это предприятия, которые понимают, что "Фабрика процессов" позволяет каждому сотруднику открыть новое видение и взгляд на свою работу со стороны. Позволяет начать оптимизировать свой пусть даже маленький процесс, пусть даже на своем невысоком уровне, но это будет очень серьезно влиять на всю эффективность компании", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, некоторые участники нацпроекта стараются оптимизировать затраты, в том числе временные, на своем основном производственном потоке. Также эксперты помогают сократить количество брака. "У каждого из них были вопросы, почему процесс выполняется не столь оперативно и с большими затратами, с количеством брака? Каждый из руководителей предприятия принял для себя решение, что именно национальный проект и эксперты помогут ответить на эти вопросы. Самое главное для предприятия - не только снижение себестоимости продукции, но и удовлетворенность персонала от своей работы, повышение оплаты труда, нацпроект в этом тоже помогает", - сказала Григорьева.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. В него включены два федеральных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".