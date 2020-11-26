Виртуальный концертный зал откроют в драмтеатре Комсомольска-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Драматический театр в Комсомольске-на-Амуре откроет виртуальный концертный зал для показа местным жителям постановок и концертов, проходящих в других регионах страны. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

"По итогам конкурсного отбора федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура" на создание виртуальных концертных залов победителем определен драматический театр Комсомольска-на-Амуре", - сказал Ермошкин, уточнив, что театр получит на эти цели 1 млн рублей.

На эти деньги театр приобретет видеопроцессор для высококачественного онлайн-вещания, роботизированную камеру, видеокамеру, проекционный экран и другое оборудование.

"Все оборудование установят на малой сцене театра, рассчитанной на 90 человек. Жители города смогут увидеть музыкальные концерты, постановки театров и филармоний столицы и регионов страны. Из-за большой разницы во времени, скорее всего, показы будут в записи, либо зрителей будем приглашать на очень поздние сеансы, чтобы они могли насладиться концертами, например, Московской филармонии в момент, когда они проходят", - сказала директор театра Елена Шабовта.

В последний раз оборудование театра обновляли в 2017 году, когда завершилась реконструкция учреждения по долгосрочному плану социального-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Тогда был полностью заменен световой сценический комплекс на большой сцене, установлен светодиодный экран. Три года назад в театре отремонтировали сцену, холлы, заменили фасад здания. Тогда же благодаря программе поддержки профессиональных театров в небольших городах отремонтировали малую сцену.

Театр в Комсомольске-на-Амуре, как и другие театры в Хабаровском крае, пока закрыт из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Мы продолжаем репетиции спектакля "Зулейха открывает глаза" по роману Гюзель Яхиной, на который получили грантовую поддержку в размере около 4 млн рублей по программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Сдать должны в конце декабря, однако показать сможем только в будущем году", - уточнила Шабовта.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".