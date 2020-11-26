Пять мастерских для подготовки кадров для АПК открыли в Грязовце

ВОЛОГДА, 26 ноября. /ТАСС/. Пять современных мастерских для подготовки специалистов для сельского хозяйства открыли в четверг в Грязовецком политехническом колледже Вологодской области. В результате модернизации по проекту "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" созданы мастерские по геномной инженерии, сити-фермерству, сельскохозяйственным биотехнологиям, эксплуатации сельскохозяйственных машин, ветеринарии, говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

"Таких возможностей не имеют даже многие действующие предприятия, которые работают в Вологодской области. Студенты наших колледжей и техникумов приобретут здесь практические навыки работы с любыми технологиями сельского хозяйства и других отраслей народнохозяйственного комплекса. Сегодня я вижу, что ребята, которые вскоре придут на предприятия, будут иметь базовые знания и практические навыки работы по всем технологическим цепочкам - от производства продукции до ее глубокой переработки", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова, сказанные на открытии мастерских.

Они оснащены современным учебным, мультимедийным и лабораторным оборудованием, что позволяет готовить специалистов по самым высоким стандартам. Как рассказал директор техникума Алексей Маслов, такого оборудования и техники в учебном заведении не было никогда. Благодаря модернизации техникум открыл новые специальности: эксплуатация сельскохозяйственных машин, ветеринария, агрономия, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

За два года в регионе созданы 20 мастерских, на оснащение которых направлено около 200 млн рублей, в том числе 128 млн - из федерального бюджета. В 2020 году в рамках реализации федерального проекта в области создано 15 современных мастерских в колледжах Вологды, Череповца и Грязовца. Годом ранее проведена модернизация пяти мастерских в Кадуйском энергетическом колледже.

В планах правительства области - к 2024 году организовать не менее 50 мастерских для разных отраслей экономики и социальной сферы. При этом образование в колледжах и техникумах региона востребовано и за пределами области. Сюда приезжают учиться выпускники из Архангельской, Ярославской областей, Республики Коми. Конкурс составляет в среднем четыре человека на место, а по отдельным специальностям достигает 12 человек.