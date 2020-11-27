Более 700 млн рублей направят на развитие водоснабжения на Ставрополье в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Более 700 млн рублей направят на развитие водоснабжения в Ставропольском крае в рамках регионального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология" в 2021 году, сообщило в пятницу управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"Финансирование из краевой казны плюс поддержка федерального центра позволят завершить уже начатые проекты, а также приступить к реализации новых. В целом на мероприятия по развитию водоснабжения в крае в 2021 году планируется привлечь более 700 млн рублей", - приводит управление слова министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Романа Марченко.

В первой половине 2021 года планируется завершить строительство магистрального водовода к станице Ессентукской, что решит проблему дефицита и качества воды для 18,5 тыс. жителей станицы. Реализация еще одного крупного проекта начнется в 2021 году в Предгорном районе - это строительство межпоселкового водовода, что позволит обеспечить качественной водой семь населенных пунктов района и южную часть Пятигорска.

"За счет средств краевого и федерального бюджетов планируется реконструировать очистные сооружения водоснабжения Новоалександровска, построить ливневой коллектор в Пятигорске. В следующем году планируется завершить и строительство межпоселкового водовода "Восточный", - уточнили в управлении.

"Восточный" обеспечит водоснабжением 3,6 тыс. жителей в восьми населенных пунктах Новоалександровского городского округа. Строительство водовода началось в сентябре 2019 года за почти 330 млн рублей из средств федерального и краевого бюджетов.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.