Власти Приамурья просят у Минстроя 4,3 млрд рублей на создание инфраструктуры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Амурской области направило в Министерство строительства РФ заявку на выделение 4,3 млрд рублей на создание инфраструктуры для жилищного строительства в регионе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает в понедельник пресс-служба правительства области.

"Губернатор Василий Орлов встретился с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным. Руководители обсудили реализацию в Амурской области федеральной программы по стимулированию жилищного строительства нацпроекта "Жилье и городская среда", призванную развивать жилищное строительство за счет субсидирования возведения инфраструктурных объектов. По данной программе регионом уже подана заявка на выделение 4,3 млрд рублей на период 2021 - 2024 гг. Средства будут направлены на создание инфраструктуры для жилищного строительства в регионе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эта мера господдержки позволяет сократить временные и финансовые издержки строительных организаций, увеличивая темпы жилищного строительства.

В 2020 году по программе "Стимул" Приамурье получило 345 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства строится водовод в Благовещенске от водозабора "Северный" до центра города и детский сад на 120 мест в селе Чигири. "С вводом в эксплуатацию этих объектов существенно сократятся затраты застройщиков и позволят обеспечить ввод на прилагающих территориях в 2020 году 25 тыс. м. кв. жилья", - сообщили в правительстве региона.

Национальный проект "Жилье и городская среда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.