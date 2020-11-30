Жители Чукотки с заболеваниями сердца получили лекарства на общую сумму 2 млн рублей

ТАСС, 30 ноября. Жители Чукотского автономного округа, страдающие заболеваниями системы кровообращения, получили в 2020 году бесплатные лекарственные препараты более чем на 2 млн рублей. Такая поддержка стала доступной благодаря реализации мероприятий регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в нацпроект "Здравоохранение", рассказала ТАСС сотрудник окружного департамента здравоохранения Галина Ильина.

"Летом окружным департаментом здравоохранения были заключены госконтракты на поставку лекарственных препаратов на сумму более 2 млн рублей. В медучреждениях полуострова их бесплатно получили пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказала Ильина.

Она добавила, что также в 2020 году расширился перечень заболеваний, при наличии которых граждане имеют право на бесплатные лекарственные препараты за счет средств окружного бюджета. Теперь в него включили артериальную гипертензию, мерцательную аритмию и другие.

Национальный проект "Здравоохранение" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 год, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Он предусматривает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, младенческой смертности, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом.