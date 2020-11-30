В Приморье завершился ремонт крупнейшего спорткомплекса Дальнегорска

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Ремонт крупнейшего в Дальнегорске спортивного комплекса "Гранит" по национальному проекту "Демография" завершился, сообщил ТАСС в понедельник директор учреждения Владимир Фадеев. Общая стоимость работ составила 56,3 млн рублей.

"Ремонт практически завершен, сегодня подрядчик прикручивает последние пластиковые элементы. В ходе работ заменили множество частей стадиона: заново положена беговая дорожка, площадки для волейбола и большого тенниса. Везде асфальт заменен на резиновое покрытие. Полностью заменен фасад трибун, проведен ремонт подтрибунных помещений, полностью заменена их стяжка и фальшкровля", - рассказал собеседник агентства.

Кроме этого, на трибунах поставили новые антивандальные лавочки, а также отреставрировали забор, установили в нем кирпичные столбы. Общая стоимость работ составила 56,3 млн рублей. По словам Фадеева, спорткомплекс сегодня обеспечивает доступ к площадкам для одного из трех больших микрорайонов 35-тысячного города Дальнегорска. Здесь также проходят спортивные соревнования по футболу и популярному в Приморье спидвею.

Нацпроект "Демография", рассчитанный до 2024 года, включает пять федеральных проектов, его общий бюджет составляет 3,1 трлн рублей. Помимо нацпроекта, в регионе действует рассчитанная до 2027 года региональная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края", по которой возводят и реконструируют спортивные объекты.