{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье завершился ремонт крупнейшего спорткомплекса Дальнегорска

Ремонтные работы провели в рамках нацпроекта "Демография"

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Ремонт крупнейшего в Дальнегорске спортивного комплекса "Гранит" по национальному проекту "Демография" завершился, сообщил ТАСС в понедельник директор учреждения Владимир Фадеев. Общая стоимость работ составила 56,3 млн рублей.

"Ремонт практически завершен, сегодня подрядчик прикручивает последние пластиковые элементы. В ходе работ заменили множество частей стадиона: заново положена беговая дорожка, площадки для волейбола и большого тенниса. Везде асфальт заменен на резиновое покрытие. Полностью заменен фасад трибун, проведен ремонт подтрибунных помещений, полностью заменена их стяжка и фальшкровля", - рассказал собеседник агентства.

Кроме этого, на трибунах поставили новые антивандальные лавочки, а также отреставрировали забор, установили в нем кирпичные столбы. Общая стоимость работ составила 56,3 млн рублей. По словам Фадеева, спорткомплекс сегодня обеспечивает доступ к площадкам для одного из трех больших микрорайонов 35-тысячного города Дальнегорска. Здесь также проходят спортивные соревнования по футболу и популярному в Приморье спидвею.

Нацпроект "Демография", рассчитанный до 2024 года, включает пять федеральных проектов, его общий бюджет составляет 3,1 трлн рублей. Помимо нацпроекта, в регионе действует рассчитанная до 2027 года региональная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края", по которой возводят и реконструируют спортивные объекты.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
СГУ им. Сорокина и СПбГУ разработали передовую магистерскую программу по IT в экономике
Программа вызвала большой интерес у соискателей
Читать полностью