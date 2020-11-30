СГУ им. Сорокина и СПбГУ разработали передовую магистерскую программу по IT в экономике

СЫКТЫВКАР, 30 ноября. /ТАСС/. Магистерскую программу "Информационные технологии в экономике" запустит в следующем году Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, опорный вуз Республики Коми. Программа разработана совместно с Санкт-Петербургским госуниверситетом (СПбГУ) на грантовые средства в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", рассказал ТАСС директор Института точных наук и информационных технологий Сыктывкарского университета Владимир Миронов.

"На полученный грант благодаря победе нашего университета в федеральном конкурсе мы совместно с профессорами Санкт-Петербургского университета разработали уникальную магистерскую программу "Информационные технологии в экономике", соответствующую мировому уровню. Программа является сплавом дисциплин IT, экономики и юриспруденции с использованием математики, статистики, нечеткой логики, технологий искусственного интеллекта и других передовых вещей. Это позволит ребятам стать более конкурентоспособными на рынке", - рассказал ТАСС директор института.

По его словам, программа вызвала большой интерес у соискателей. "Среди ребят-бакалавров интерес очень и очень большой. По конкурсной документации мы должны были объявить прием на 10 бюджетных мест, и мы это сделали. Если будет больше желающих, то готовы обучить по контракту", - пояснил представитель университета, отметив, что программа будет запущена в сентябре 2021 года.

Она включает два онлайн-курса. Первый "Принятие бизнес-решений в условиях неопределенности" будет размещен на российской платформе "Открытое образование". Второй - англоязычный курс "Мультиагентные технологии" об искусственном интеллекте и нейронных сетях - на международной Coursera. Курсы будут доступны всем зарегистрированным пользователям данных платформ. Помимо этого, в рамках магистерской программы предлагаются курсы дополнительного образования для повышения квалификации действующих специалистов. Программа также предполагает прохождение студентами практики на базе ведущих региональных представителей реального сектора экономики.

Как отметила ректор Сыктывкарского госуниверситета Ольга Сотникова, в рамках проекта университет сотрудничает с ведущими российскими вузами - СПбПУ Петра Великого и СПбГУ. "В настоящее время опираться исключительно на собственный опыт, отказываться от участия в совместных проектах и инновационных разработках значит отказывать в развитии всей отрасли образования. Развитие цифровой экономики сегодня объявлено одним из главных приоритетов развития страны. В университете организована работа по модернизации образовательных программ под потребности столь быстро меняющегося мира, чтобы дать выпускникам самые актуальные знания и навыки", - отметила ректор.

"Институт точных наук и информационных технологий СГУ им. Питирима Сорокина известен сильным преподавательским составом, наши студенты становятся призерами хакатонов и соревнований по программированию, а расширение академической составляющей за счет сотрудничества с петербургскими коллегами даст синергетический эффект и позволит еще эффективнее взаимодействовать с отраслевой и академической наукой, бизнес-сообществом, органами государственной власти и местного самоуправления", - сказала ректор.

О вузе

В Сыктывкарском госуниверситете обучается более семи тысяч студентов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры. Учебный процесс обеспечивают колледж и 13 институтов, университет реализует порядка 200 разноуровневых программ высшего образования и пять программ среднего профессионального образования. Вуз выпускает специалистов по 26 укрупненным группам направлений (специальностей), среди которых математика и механика, физика и астрономия, химия, биологические науки, информатика и вычислительная техника, клиническая медицина, психологические науки, экономика и управление, социология и социальная работа, юриспруденция, образование и педагогические науки, языкознание и литературоведение, история и археология, физическая культура и спорт, изобразительное и прикладные виды искусств.