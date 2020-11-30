Власти Адыгеи направили в 2020 году на нацпроект "Здравоохранение" 829,5 млн рублей

МАЙКОП, 30 ноября. /ТАСС/. Объем финансирования, направленный в этом году на реализацию в Адыгее национального проекта "Здравоохранение", составил 829,5 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"В республике реализуется семь региональных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Объем их финансирования в текущем году составляет 829,5 млн рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на министра здравоохранения региона Рустема Меретукова.

В этом году в республике заработала санавиация, уже осуществлено восемь вылетов. Для совершенствования лечения сердечно-сосудистых заболеваний направлено более 72,1 млн рублей, на эти средства приобретено 97 единиц оборудования. На лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями выделено 49 млн рублей, на лечение онкологических заболеваний - 705 млн рублей. Также на 47,6 млн рублей закуплено 38 единиц оборудования для детских поликлиник, уточнили в пресс-службе.

В республике ведется строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Проектом "Новая модель медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" охвачены все 38 поликлиник региона, однако работа по предоставлению медпомощи скорректирована в связи с пандемией. Все плановые медосмотры пока приостановлены и будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в минувшем году в реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Адыгее было вложено 337,1 млн рублей.

Основными целями мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" являются сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.