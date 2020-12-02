Почти 50 млн рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Камчатский край в 2021 году получит почти 50 млн рублей на реконструкцию системы водоснабжения в удаленных поселках Ключи и Палана в рамках нацпроекта "Экология", сообщил ТАСС министр природных ресурсов региона Алексей Кумарьков.

"В 2021 году нам выделено почти 50 млн рублей из средств федерального бюджета на реализацию проекта "Чистая вода". Для достижения целевых показателей профильного нацпроекта в следующем году запланированы реконструкция систем водоснабжения в поселках Ключи и Палана, которые в настоящее время имеют высокий уровень износа и не соответствуют нормативным требованиям", - сказал Кумарьков.

Он добавил, что несмотря на высокий базовый уровень показателя края по обеспечению населения качественной питьевой водой, доведение его до уровня 100% в 2024 году предполагает строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения во всех не обеспеченных централизованным водоснабжением поселениях. В настоящий момент система централизованного водоснабжения отсутствует в пяти населенных пунктах полуострова.

Национальный проект "Экология" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы, созданный по инициативе президента Владимира Путина. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения. На реализацию проекта "Чистая вода" на Камчатке до 2022 года из федерального бюджета планируется выделить 147 млн рублей.