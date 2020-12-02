В Якутии создадут всемирный центр мамонта, вошедший в программу НОЦ "Север"

ЯКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Всемирный центр мамонта, который является частью программы научно-образовательного центра (НОЦ) "Север", создадут в Якутии, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В Якутии будет создан всемирный мамонтовый центр, являющийся частью программы научно-образовательного центра "Север: территория устойчивого развития", - говорится в сообщении.

Программа создания всемирного центра мамонта уже разработана, проект находится на стадии разработки проектно-сметной документации.

14 августа в Якутии был подписан указ "О Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года", куда вошел проект. Предполагается создание современной инфраструктуры для хранения и изучения уникальных палеонтологических находок.

В Якутии благодаря уникальным природно-климатическим условиям сохранились редкие палеонтологические объекты, ставшие достоянием мировой и отечественной науки. В их числе детеныши пещерного льва Уян и Дина, шерстистый носорог Саша и мамонтенок Юка - все они были найдены на территории региона.

НОЦ "Север", который планируют создать в Якутске, объединит в себе четыре дальневосточных региона - Якутию, Чукотский автономный округ, Камчатскую и Магаданскую области. Центр будет работать по трем направлениям: "Человек на Севере", "Рациональное недропользование", "Эффективная социально-экономическая инфраструктура".

О нацпроекте

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.