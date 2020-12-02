ОНФ выявил риск срыва сроков строительства и реконструкции 17 объектов по нацпроектам

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщили правительству РФ о риске срыва сроков строительства и реконструкции 17 объектов, создаваемых в рамках нацпроектов. Об этом говорится в письме, направленном руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"По состоянию на 23 ноября 2020 года риск незавершения строительства и реконструкции выявлен в отношении 17 объектов социального назначения", - отметили в ОНФ.

Эти данные были получены по итогам выборочного мониторинга реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Культура", которые состоялся в ноябре. Эксперты проверяли ход работ по строительству и реконструкции более 150 объектов.

В частности, по мнению активистов, сроки могут быть сорваны при работах по четырем спортивным объектам, пяти школам, театру, пяти домам культуры и двум индустриальным паркам. Эти объекты расположены в различных субъектах РФ.

"В отношении восьми из указанных выше 17 объектов (спортивные объекты в Белгородской и Калужской областях, школы в Ставропольском крае и Белгородской области, дома культуры в Удмуртской Республике, Астраханской и Липецкой областях) ОНФ отмечает вероятность завершения их строительства в срок до 31 декабря 2020 года при условии принятия дополнительных мер", - говорится в письме.

По мнению экспертов Народного фронта, основными проблемами, в частности, являются срыв сроков строительства по вине подрядчика, установка изначально малых сроков строительства, позднее проведение закупочных процедур и некачественная подготовка проектно-сметной документации.