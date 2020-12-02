Дорогу на Арахлейские озера открыли в Забайкалье после ремонта

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Денис Удод открыл в среду после ремонта дорогу, ведущую к Арахлейским озерам - главной зоне отдыха в районе Читы. Работы на участке проходили по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), сообщила пресс-служба краевого Минстроя.

"При ее ремонте были применены самые современные виды асфальтового покрытия - щебеночно-мастичный асфальтобетон, который является долговечным и прочным. Это одна из самых загруженных дорог регионального значения. Летом в выходные дни интенсивность движения достигает до 20 тысяч автомобилей в сутки", - приводят в сообщении слова министра.

Подрядная организация отремонтировала на участке два моста и 13 водопропускных труб, а также смонтировала барьерное ограждение протяженностью более 2,5 км и установила 89 дорожных знаков. Общая стоимость ремонта составила 268 млн рублей.

Всего в 2020 году благодаря нацпроекту БКАД в регионе отремонтируют около 190 км дорог, а в 2021-м - 256 км.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна возрасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1 до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.