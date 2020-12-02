В Амурской области завершено строительство спорткомплекса за счет средств единой субсидии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили строительство физкультурно-спортивного комплекса (ФОК) в третьем по численности в Амурской области городе Свободном. Большая часть средств поступила за счет единой субсидии, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Василий Орлов посетил новый ФОК города. Работы начались в 2019 году, сейчас ФОК полностью готов к эксплуатации. На финансирование работ было выделено более 280 млн рублей, большая часть средств поступила за счет "единой субсидии", - говорится в сообщении.

Общая площадь ФОК 2,2 тыс. кв. метров, из них площадь спортивного зала - 1,2 тыс. кв. метров. В здании оборудованы тренажерный зал, зал для занятия фитнесом, методические кабинеты. На прилегающей территории стадион с современным прорезиненным покрытием, площадки для воркаута и для подготовки и сдачи норм ГТО.

По данным Минспорта Амурской области, три физкультурно-спортивных комплекса будут сданы в 2021 году в Благовещенске, Тамбовке и Магдагачах. Их строительство ведется за счет средства ПАО "Газпром".

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который был тогда премьер-министром РФ. До 2022 года из федерального бюджета регионам выделят почти 100 млрд рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют больше 1 тыс. социальных объектов, в 47 объектах здравоохранения проведут ремонт, построят 24 больницы и 52 ФАПа, для 160 больниц на федеральные средства будет приобретено новое оборудование.

Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона, это 6,6 млн человек. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее призывал власти регионов активизировать строительство социальных объектов на средства субсидии.