Кубань в 2021 году примет участие в трех новых направлениях национальных проектов

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2021 году намерены принять участие в новом национальном проекте "Туризм", а также в федеральных программах "Чистая страна" и "Патриотическое воспитание граждан РФ", которые включены в действующие нацпроекты. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации края.

"В 2021 году Краснодарский край планирует участвовать в трех новых направлениях национальных проектов. Для нас это возможность быстрее решать вопросы, которые сегодня волнуют жителей в городах и районах края. В том числе инфраструктурные проблемы на побережье. Нам необходимо максимально участвовать в каждом новом направлении нацпроектов, в срок заключить соглашения с Федерацией и разработаны региональные проекты", - приводятся в сообщении слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что регион будет участвовать в новом национальном проекте "Туризм", а также в федеральных программах "Чистая страна" и "Патриотическое воспитание граждан РФ", которые включены в действующие национальные проекты. В соответствии с федеральным планом мероприятий все соглашения с ведомствами планируется заключить до 23 декабря. Кроме того, до 1 февраля 2021 года будут утверждены региональные проекты. По нацпроекту в сфере туризма срок разработки региональных проектов - до 26 февраля 2021 года.

Сообщается, что в 2019 году в Краснодарском крае раньше срока завершен проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". С опережением идет переселение из ветхого жилья - при плане 250 человек в этом году расселено 424. Завершены работы по федеральной программе "Чистая вода" - в Анапе, Армавире и Успенском районе построены водопроводы.

Ключевые цели 12 национальных проектов а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития России до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации.

Национальные проекты реализуются с 2019 года, летом 2020 года они были продлены до 2030 года. Сейчас паспорта и параметры национальных проектов пересматриваются. Количество проектов при этом должно вырасти до 14: новым должен стать проект по внутреннему туризму.