В Приамурье закупили пять автоклубов для сел, где нет домов культуры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Пять автоклубов приобрели в 2020 году по нацпроекту "Культура" для сел Амурской области, в которых нет стационарных домов культуры, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона. Это вторая партия автоклубов, закупленных регионом. В 2019 году в районы отправились шесть автомобилей.

"Пять современных автоклубов отправились в районы области благодаря нацпроекту "Культура". Автоклубы будут работать в селах, где нет своих стационарных культурно-досуговых учреждений. Каждый автоклуб оснащен мощными звуковыми колонками, проектором и светодиодным прожектором, сценическим монитором, складывающимся портативным экраном", - говорится в сообщении.

Автоклубы переданы в Архаринский, Бурейский, Константиновский, Мазановский, Свободненский районы с населением от 12,5 тыс. до 19,3 тыс. человек. Таким образом, в общей сложности в регионе будут работать 11 мобильных автоклубов.

Нацпроект "Культура" в Амурской области реализуется второй год. В 2020 году в рамках нацпроекта также модернизированы библиотеки в Благовещенске и Ивановском районе, проведен капитальный ремонт в селе Толстовка Тамбовского района. В общей сложности на эти мероприятия было выделено 58 млн рублей.

Нацпроект "Культура" - национальный проект Российской Федерации на период 2019-2024 годов, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.