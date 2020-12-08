В реконструкцию набережной в Хабаровске вложат еще около 1 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Реконструкция набережной в Хабаровске, протянувшейся более чем на 2 км вдоль берега Амура, потребует для завершения в 2021 году дополнительных вложений в размере около 1 млрд рублей. Это примерно столько же, сколько уже затрачено на работы. О том, какой станет набережная в ближайшем будущем, о планах и проектах рассказали ТАСС эксперты и представители профильных ведомств регионального правительства.

"Завершить работы по реконструкции набережной планируется в 2021 году. Объем вложений превысит 1 млрд рублей (ранее было вложено 1,1 млрд рублей бюджетных средств)", - сообщил заместитель министра строительства Хабаровского края - главный архитектор края Александр Селеменев.

Преображение

Набережная Амура в Хабаровске свои современные очертания начала обретать шесть десятилетий назад, после строительства крупнейшего на Дальнем Востоке стадиона имени Ленина. Заболоченную местность тогда отсыпали скальником, сравняли откосы, берег реки стал представлять собой длинную заасфальтированную прогулочную зону. В 1960-е годы на берегу был неплохо оборудованный пляж с зонтиками от солнца и кабинками, детям можно было купаться в специально огороженном со стороны реки месте. Купание в Амуре уже много лет запрещено и пляжной инфраструктуры здесь нет - лишь небольшая полоска песка, где хабаровчане загорают в жаркие дни, раскладывая полотенца и пледы, и площадка для пляжного волейбола.

В 1990-е и начале 2000-х годов значительных средств в развитие и реконструкцию набережной не вкладывалось и общий вид любимого места отдыха горожан глаз не радовал, а при катастрофическом наводнении на Амуре, случившемся в 2013 году, набережная и вовсе пришла в аварийное состояние, ее даже закрыли для посещения.

"Реконструкция набережной, предполагающая объединение в четыре этапа архитектурного комплекса парка стадиона имени Ленина и Центрального парка культуры и отдыха с устройством гидрозащиты, началась с 2016 года по госпрограмме по развитию внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае, с привлечением средств федерального бюджета по отраслевым федеральным программам. Вложено уже свыше 1,1 млрд рублей", - рассказал Селеменев.

За эти годы на набережной провели капитальное берегоукрепление, построили противопаводковые объекты - накопительные емкости и временные защитные сооружения, которые можно устанавливать при угрозе затопления. Саму набережную сделали двухуровневой - появилась пешеходная дорожка прямо у реки с широкими ступеньками. Многие горожане часто вечерами специально приезжают на набережную смотреть закат. Открывающийся вид на реку украшают установленные во время реконструкции ротонды и амфитеатры, вазоны, качели и лавочки. На набережной обустроили светомузыкальный фонтан, по просьбе горожан вдоль всей набережной проложили велосипедную дорожку.

Всего реконструировали свыше 1,8 км. К обновлению набережной подключился и бизнес. "За счет средств инвесторов был полностью отремонтирован единственный на Дальнем Востоке открытый плавательный бассейн, реконструировано здание бывшего яхт-клуба под Центр яхтенного и круизного туризма, проведена реконструкция лестничного спуска с улицы Серышева, а также создана зона семейного отдыха, в которую вошли детский парк с колесом обозрения и аттракционами. Общий объем вложений превысил 2 млрд рублей", - сказал Селеменев.

Точка круизного туризма

Реконструкция набережной - одно из мероприятий создания туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары", в основе которого лежит идея запуска круизов по Амуру. Кластер, как предполагается, охватит прибрежную зону Амура от Хабаровска с Большим Уссурийским островом, по которому проходит граница с Китаем, до Николаевска-на-Амуре, с последующим включением Татарского пролива и зоны Шантарских островов в Охотском море.

Региональные власти рассчитывают привлечь к организации круизов до Шантар, где можно наблюдать за китами, инвесторов. Это направление могло бы быть актуальным для туристов из-за рубежа. До пандемии край посещали порядка 50 тыс. иностранцев в год, в основном граждан соседнего Китая, а также Японии и Кореи.

Сейчас на набережной обустраивается стоянка для круизного теплохода и марина для маломерных и яхтенных судов. Это последний, четвертый этап реконструкции набережной.

"За счет бюджетных средств, кроме берегоукрепления, будет построена причальная стенка с креплениями для крупных круизных теплоходов типа "Василий Поярков", для этого же будут проведены и дноуглубительные работы. Также будут предусмотрены крепления для плавучих понтонов стоянки маломерных судов. Планируется благоустроить прогулочную зону набережной и сделать сборное временное защитное сооружение на случай паводков. На сегодняшний день ведутся работы по устройству трубошпунта нижнего яруса и монолитного коллектора", - сказал Селеменев, отметив, что реализацию проекта сдерживают наводнения на Амуре. Уровень воды значительно поднимался и в 2019, и в 2020 году, из-за чего пришлось приостанавливать работы.

В настоящее время строители работают в две смены чтобы успеть выполнить все запланированное на этот год. Реконструкция будет проведена как на нижнем ярусе набережной, так и на верхнем, где уложат брусчатку и установят ротонды. "Ротонды - главный декоративный элемент набережной. Недешевый, но очень красивый", - отметил собеседник агентства. До яхт-клуба будет продлена и полюбившаяся горожанам велодорожка. В будущем у яхт-клуба может появиться оборудованный пляж с лежаками, детские площадки, площадки для катания на роликах, открытое кафе.

Реконструкция набережной в полной мере отвечает основным задачам по созданию условий для рекреации и отдыха, развития круизного и яхтенного туризма на Амуре - она формирует речной фасад города, связывает городские бульвары, становится самой протяженной пешеходной зоной, проходящей через исторический центр Хабаровска. Территория набережной легко встраивается в существующие туристические маршруты, являясь для гостей краевой столицы местом отдыха или отправной точкой для экскурсий. Это отвечает и задачам формируемого национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который позволит создать в стране объекты для интересных и комфортных путешествий для россиян и иностранных туристов.

Будущее Хабаровска - 40 км развлечений

Хабаровск протянулся вдоль берега Амура на 40 км и продолжает застраиваться. И в идеале, каждый житель города должен иметь кратчайшие выходы к реке, считает старший преподаватель кафедры "Архитектура и урбанистика" Тихоокеанского государственного университета Иван Данилов.

"Советский период характеризуется экономической индустриализацией, все строительство было связано с созданием индустриальной инфраструктуры, преобладало технократичное отношение к природе. Ландшафты и пейзажи трансформировались и подавлялись. После Второй мировой войны в экономически развитых странах наступила постиндустриальная фаза развития, ориентированная на экологизацию и гуманизацию пространственной среды города. У нас политически этот процесс оформился в нулевых, когда в программах стали все больше внимания уделять комфорту городов. Люди, живущие в городах, должны иметь доступ к природным ресурсам. Для нас это Амур. Хабаровск входит в список городов с самой длинной береговой линией, а это значит, что устройство набережной вдоль города неизбежно", - сказал Данилов.

Сейчас развитие набережной в Хабаровске видится в ее продолжении параллельно улице Кавказской с выходом на дамбу вдоль улицы Пионерской, защищающей южную часть города от наводнений, сказал Селеменев. То есть, существующая набережная центральной части города соединится в одну огромную пешеходную зону с предполагаемой набережной южных районов. "Пока ведется достройка самой дамбы, благоустраивать ее нельзя, но в перспективе это предполагается. Часть берега уходит под строящийся аквапарк, далее благоустройство планируется в районе арены "Ерофей" - там может появиться еще один пешеходный фонтан в виде розы ветров. Это будут километры развлечений с красивыми зонами, игровыми площадками, кафе, городскими диванами и прочим современным наполнением", - сказал Селеменев.

При обустройстве будущей набережной можно было бы также украсить ее ротондами. "Это традиционный вариант оформления набережных, визуально комфортный человеческому глазу - такое пространство приятнее воспринимается, если оно разбито на части. В противном случае может вызывать отторжение или беспокойство у людей. На нынешней набережной ротонды смотрятся очень хорошо, единственное, важно подумать над исполнением, над материалами", - сказал эксперт.

После сильных паводков прошлого и этого годов набережная получила повреждения. Была затоплена нижняя прогулочная часть, смыло террасную доску, сидения ступенек, частично облупились фасады, на некоторых колонах появились трещины. "С учетом систематически происходящих наводнений нужно, возможно, делать выбор в пользу менее красивых, но более крепких и надежных материалов", - отметил Селеменев.