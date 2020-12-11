В Кировской области до 2024 года создадут три "Кванториума" и три "IT-куба"

КИРОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области до конца 2023 года планируют направить 2,3 млрд рублей на строительство школы в Кирове, создание центров "Точка роста" в районах области, открытие трех "Кванториумов", трех "IT-кубов" и оснащение школ современным оборудованием по нацрпоекту "Образование", сообщила в пятницу министр образования региона Ольга Рысева в ходе Гражданского форума "2020 - новая реальность общества".

"В 2021 - 2023 годах на мероприятия региональных проектов планируется направить 2,3 млрд рублей. Общий объем финансирования региональных проектов в 2019 году составил 932 млн рублей, в текущем году направлено 609 млн рублей", - сказала Рысева.

По ее словам, по нацпроекту в регионе уже открыли две школы - в Зуевке и микрорайоне Чистые пруды в Кирове, начато строительство еще одной школы в Кирове в микрорайоне Радужный.

Министр рассказала, что до 2024 года в регионе создадут еще три "IT-куба" и три "Кванториума". Сейчас центр цифрового образования "IT-куб" работает в Белой Холунице, а технопарки "Кванториум" - в Кирове, Омутнинке и Кирово-Чепецке. Также в этом году в области заработал первый мобильный кванториум. Своей деятельностью "Кванториумы" охватывают более 14 тыс. школьников, дети обучаются по восьми направлениям, в том числе программируют беспилотные летательные аппараты, получают фундаментальные знания в области информационных технологий, программируют, занимаются конструированием, изучают основы макетирования и моделирования.

Продолжится создание центров "Точка роста" в сельских школах и малых городах. Такие центры уже созданы в 42 школах, школьники в "Точках роста" работают на современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, играют в шахматы, изучают основы фотографии и могут создать свой собственный медиапродукт. Всего к концу 2023 года власти планируют оснастить современным оборудованием еще 229 школ.

В школах для детей с ограниченными возможностями здоровья оснащают оборудованием трудовые мастерские, кабинеты психологов, логопедов и дефектологов. Всего к 2024 году власти планируют оснастить оборудованием 24 коррекционные школы.