Удмуртия в 2020 году перевыполнила план по восстановлению лесов на 1,8 тыс. га

ИЖЕВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Площадь лесовосстановления в Удмуртии в 2020 году составила 10,3 тыс. га, что выше изначального плана на 1,8 тыс. га, сообщил в четверг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" премьер-министр республики Ярослав Семенов.

"В этом году мы перевыполнили план по восстановлению лесов - 10,3 тыс. га. Это более 30 млн новых деревьев на площади равной третьей части Ижевска. Напомню, что в планах было восстановить 8,5 тыс. га", - написал Семенов.

Он отметил, что 46% территории республики покрыто лесами. В основном, это хвойные деревья - ель и сосна. "Им мы и отдаем предпочтения при посадках. Для защиты и воспроизводства лесов за последние два года в Удмуртию поступило 76 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и 136 единиц оборудования", - добавил председатель регионального правительства.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.