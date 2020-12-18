Власти Карелии намерены досрочно выполнить план расселения аварийного жилья 2021 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 декабря. /ТАСС/. План по расселению аварийного жилья в Карелии на 2021 год выполнят на полгода раньше - уже к лету. Об этом сообщил замминистра строительства, ЖКХ и энергетики республики Павел Банковский в пятницу в ходе пресс-конференции в онлайн-формате из информационного центра ТАСС.

"На сегодняшний день общий объем контрактации по республике с учетом уже переселенных граждан составляет порядка 47 тыс. кв. м. Объем контрактации еще до конца года будет увеличен, что позволит нам практически, если не учитывать дополнительные объемы, обеспечить выполнение в следующем году досрочно, где-то, ориентировочно, к лету, показателей, в том числе и 2021 года, по программе переселения граждан из аварийного жилья", - сказал он.

Как и во многих регионах Северо-Западного федерального округа, объем аварийного жилья в Карелии больше, чем площади, запланированные для расселения в рамках федеральной программы: на сегодняшний день после 1 января 2017 года аварийными уже признаны 700 тыс. кв. м, на которых проживает около 5% населения республики. Из квартир, требующих расселения до этого срока в ходе федеральной программы, власти должны расселить 160 тыс. кв. м. Это работа ведется сейчас с опережающими темпами, заверил Банковский.

"По состоянию на 17 декабря при плане расселения в 21 тыс. кв. м у нас уже фактически расселено более 38 тыс. кв. м, что составляет 182% от показателей.До конца года мы ожидаем переселения еще порядка 1 000 кв. м. На сегодняшний день на регистрации находятся сделки по 30 жилым посещениям и планируется еще дополнительно заключение соглашений с гражданами на выплату возмещения за изымаемые жилые помещения", - добавил замминистра строительства региона.

Программа расселения из аварийного жилья ведется поэтапно. Так, власти провели работу с основными застройщиками, действующими в регионе, договорившись о скидках для людей, которые получили компенсации за свои аварийные квартиры, попавшие в программу. При этом, как отметил Банковский, размер выплат соответствует средней стоимости жилья на вторичном рынке того района, где находились старые дома. Это позволяет жителям либо сразу же переехать в квартиру в уже построенном ранее доме, либо выбрать квартиру в новостройке с использованием спецпредложения.

Рынок вторичного жилья также был проанализирован, чтобы принять решение о необходимости строительства новых домов в том или ином районе республики. "У нас среди ряда муниципальных образований есть те, где большой объем вторичного жилья, пригодного, не такого старого, [но] которое по большому счету пустует: учитывая приграничную территорию, допустим, многие уехали жить в Финляндию, а квартиры у них остались в собственности. Поэтому строить новое жилье в такие районах было признано нецелесообразным", - сказал замминистра регионального ведомства, добавив, что жилищное строительство так же не начинают там, где большинство жителей предпочитает уехать в другие населенные пункты, получив компенсацию за ветхие квартиры.

Программа расселения аварийного жилья

Как ранее сообщал ТАСС, по программе в республике планируется построить два новых дома в Кондопоге, четыре - в Суоярви и не менее трех - в Беломорске, также новостройки для бывших жителей аварийного жилого фонда появятся в Петрозаводске, Лахденпохье и Олонце.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.