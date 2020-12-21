Оренбургская область выполнила досрочно программу расселения аварийного жилья

ОРЕНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Оренбургской области расселили с начала 2020 года 11,52 тыс. кв. м непригодного для проживания жилья, перевыполнив досрочно показатели проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". В новое жилье переехали 619 человек, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"По данным на 21 декабря целевой показатель 2020 года - 11,1 тыс. кв. м - достигнут с перевыполнением. Расселено 11,52 тыс. кв. м (103,8%) от плана, переселено 619 человек", - сказано в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, до конца года в Оренбургской области намерены расселить всего 12,88 тыс. кв. м.

Ранее глава управления по капремонту многоквартирных домов и расселению аварийного жилищного фонда Минстроя Оренбургской области Геннадий Щербаков сообщил ТАСС, что региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" предусматривает в срок до 1 сентября 2025 года завершить в Оренбургской области расселение аварийного жилья в объеме 98,85 тыс. кв. м. Это 250 многоквартирных домов, в которых проживает 5,3 тыс. человек. По данным регионального Минстроя, заявки на финансирование трех этапов программы, включая 2021 и 2022 годы, приняты Фондом ЖКХ.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.