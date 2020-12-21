В Самарской области к сентябрю 2021 года откроются 64 "Точки роста"

САМАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Самарской области планируют открыть 64 "Точки роста" к 1 сентября 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки со ссылкой на министра Виктора Акопьяна.

"Сейчас охват ["Точек роста"] - около 42,5 тыс. детей в 87 школах. К 1 сентября следующего года мы планируем открыть в регионе еще 64 "Точки роста". В Министерстве просвещения России подчеркивают, что у детей необходимо развивать интерес к естественным наукам - и в сельской местности, а также малых городах появятся обновленные кабинеты физики, химии, биологии, а также оборудование по робототехнике", - сказал министр.

"Точки роста" созданы для профориентации, дополнительного образования, внеурочной деятельности. Кроме того, в центрах преподают школьные предметы с использованием нового современного оборудования: компьютеров, 3D-принтеров, квадрокоптеров и другого. Посещать их могут любые школьники вне зависимости от места проживания в рамках сетевого взаимодействия.

"Точки роста" в регионах создают в рамках нацпроекта "Образование", направленного на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Нацпроект также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.