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Строительство нового моста через Шексну в Череповце планируется завершить в 2022 году

Губернатор Олег Кувшинников также сообщил о необходимости продлить Октябрьский и Шекснинский проспекты

ВОЛОГДА, 22 декабря. /ТАСС/. Строительство Архангельского моста через реку Шексну в Череповце планируется завершить в августе 2022 года. Об этом сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

"Новый мост в Череповце возводится быстрыми темпами, при вашей поддержке завершить проект мы планируем на три года раньше срока. Однако без обеспечения синхронизации строительства магистральных улиц с датой ввода моста - к августу 2022 года, - мы не сможем организовать кольцевое движение по Зашекснинскому микрорайону. Нам необходимо продлить Октябрьский и Шекснинский проспекты", - сказал Кувшинников.

По его словам, это даст импульс для масштабного жилищного строительства. "Мы сможем построить 1,5 млн кв. м жилья для 150 тыс. череповчан в долгосрочной перспективе", - уточнил губернатор.

Марат Хуснуллин назвал проект перспективным. "Базово я его поддерживаю. Поручаю Министерству строительства и Росавтодору определить возможность поэтапного строительства примыкающих дорог, представить расчеты и доложить", - отметил он.

Архангельский мост - один из самых масштабных инфраструктурных проектов региона за последние десятилетия. Стоимость проекта 17 млрд рублей. В этом году было привлечено 6,2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. В следующем году в бюджете запланировано 3,5 млрд рублей.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьХуснуллин, Марат Шакирзянович
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