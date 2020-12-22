Центр непрерывного повышения квалификации учителей появится в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 22 декабря. /ТАСС/. Первый Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников начнет работать в 2021 году в Карачаево-Черкесии (КЧР), обучаться в нем смогут педагоги из всех районов республики, сообщили журналистам в Министерстве образования и науки КЧР.

"Новый центр непрерывного профессионального мастерства заработает в 2021 году на территории Карачаево-Черкесии в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование", - рассказали в министерстве.

В центре обеспечат условия для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогов со всей республики. Планируется, что двухэтажное здание будет состоять из двух лекториев, коворкинг-пространства, пяти многофункциональных аудиторий, аудитории для проектной деятельности и медиатеки. Здесь будет обеспечен доступ к дополнительным профессиональным программам, учителям помогут осваивать новые компетенции, проходить стажировки и принимать участие в программах обмена опытом и лучшими практиками.

В министерстве добавили, что в школах КЧР работают 5,3 тыс. учителей, педагогических работников дошкольного образования - 1 716 человек, педагогических работников среднего профобразования - 681 человек, педагогов допобразования - 997 человек.

Нацпроект "Образование" призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.